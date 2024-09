Manna | Potevamo fare qualcosa di più sul mercato la verità su Kvara e Osimhen!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 26 settembre 2024) Giovanniha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sportmediaset in vista del match contro il Palermo. Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni, ha introdotto il match degli azzurri che affronteranno il Palermo. I ragazzi di Antonio Conte saranno impegnati nella sfida valevole i sedicesimi di finale della Coppa Italia 2024/25. Un trofeo che manca da ormai troppo tempo in bacheca e che, negli ultimi tempi, ha creato più delusioni che gioie in casa Napoli. Sull’operato svolto, durante l’ultima finestra diestiva, ha dichiarato: “Abbiamo cercato diil meglio delle nostre possibilità in questo momento. Abbiamo inserito giocatori più pronti e altri più giovani ma con ampie prospettive di miglioramento.di più, ma per essere la mia prima sessione è stato un buon”.