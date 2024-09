LIVE Sinner-Jarry ATP Pechino 2024 in DIRETTA | si inizia con l’azzurro al servizio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 26 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15perde il controllo del dritto inside out. 0-15 Non passa il rovescio in uscita daldel. 1-1 Game. Con il secondo ACE il cileno tiene la battuta. 40-30 Altra ottima prima del sudamericano. 30-30 Il nastro trascina fuori il dritto in avanzamento del tennista di Santiago. 30-15vincente del cileno. 15-15 Risposta aggressiva e centrale con il dritto da parte di. 15-0 Parte con un ACE. 1-0 Game. Con uno schiaffo al volo di drittotiene la battuta. 40-0 A metà rete la risposta di rovescio del cileno. 30-0 Scappa via il dritto incrociato del sudamericano. 15-0 Profondissimo dritto inside in in avanzamento dell’italiano. PRIMO SET 10:03 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di 4 minuti via all’incontro conal