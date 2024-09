Guerra in Libano Israele si prepara all’invasione di terra Super missile su Tel Aviv

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) di Aldo Baquis TELIn un’ulteriore giornata di furiosi bombardamenti reciproci ine in, gli Hezbollah e l’esercito israeliano si sono anche scambiati messaggi eloquenti, mentre la diplomazia cerca di impedire in extremis che si precipiti verso un conflitto a tutto campo. "È possibile unasu larga scala", ha detto il presidente americano, Joe Biden. Il messaggio di Hassan Nasrallah è stato affidato a unbalistico Qadr-1 – il pimo lanciato dai miliziani – che alle prime luci dell’alba ha percorso un tragitto di 200 chilometri puntando – secondo gli Hezbollah – all’incrocio stradale di Glilot, alle porte di Tel, "ossia alla sede del Mossad". Secondoè stato distrutto a 20 chilometri dal suo obiettivo dal sistema di intercettamento ‘Fionda di Davide’ (una via di mezzo fra l’Iron Dome e i missili Arrow).