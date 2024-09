Flavio Cobolli sempre più n 3 d’Italia | top30 alle porte dove può arrivare nel ranking ATP a Pechino

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 26 settembre 2024)ha vinto alla sua maniera nel primo turno del torneo ATP500 di(Cina). Lottando ed esprimendo a tratti un grande tennis,ha piegato la resistenza dell’eccentrico kazako Alexander Bublik e si è guadagnato l’accesso agli ottavi di finale del prestigioso torneo asiatico. Una prova di carattere quella del giovane romano, reduce dall’esperienza in Laver Cup e dalla settimana impegnativa di Bologna in Coppa Davis. Con questo risultato,è virtualmente n.31 del mondo (suo best) e sesse proseguire nel proprio percorso nella capitale cinese avrebbe l’opportunità di scalare la graduatoria.