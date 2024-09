È iniziato l’autunno | tempo variabile e piogge frequenti

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 26 settembre 2024) Sull’Europa centro-occidentale il passaggio di perturbazioni nord-atlantiche porteranno sulla nostra regionecon precipitazioni sparse alternate da momenti più asciutti. Giovedì 26 settembre 2024Previsto: In mattinata sui rilievi cielo nuvoloso o coperto con possibili piovaschi o rovesci, in pianura cielo variabilmente nuvoloso conasciutto. Tra il pomeriggio e la sera sui rilievi intensificazione dei fenomeni conmoderate o rovesci diffusi, in pianura possibili rovesci in traslazione da ovest verso est. Temperature: Minime comprese tra 15 e 18°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 18 e 24°C. Venti: In pianura moderati a tratti forti da sud-est, in quota moderati/forti da sud-ovest.