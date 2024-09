Cortona guasto telefonico nel centro storico | il sindaco scrive a Telecom

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 26 settembre 2024) Arezzo, 26 settembre 2024 –nel: ilUna Pec dell’Amministrazione comunale per chiedere il celere ripristino delle linee in via Dardano, Disagi anche per imprese, museo e medici di famiglia Unalle centraline telefonichesta causando disagi ai residenti e alle imprese di una parte deldi. Da venerdì scorso non funzionano i collegamenti di linea fissa, anche quelli internet, con particolari criticità anche per alcuni servizi pubblici presenti in zona, quali ambulatori di medici di famiglia e il Maec, il museo di piazza Signorelli. L’assenza di collegamenti sta creando problemi anche a numerose attività commerciali con impossibilità di utilizzare il telefono fisso per le prenotazioni e il servizio pos per i pagamenti con carte elettroniche.