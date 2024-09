Cittadella vs Frosinone | le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di giovedì 26 settembre 2024) Gara valida per la settima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. I padroni di casa cercano l’occasione per rilanciarsi, mentre i ciociari proveranno ad uscire dalla crisi.vssi giocherà venerdì 27 settembre 2024 alle ore 20.30 presso lo stadio Tombolato.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I veneti stanno faticando più del previsto con 8 punti in sei partite, vincendo soltanto 2 partite, pareggiandone e perdendone altrettante. Manca ancora il successo casalingo per cui la squadra di Gorini ci proverà nuovamente con tutte le sue forze. I ciociari hanno iniziato in maniera pessima con tre sconfitte e tre pareggi nelle prime sei partite, oltre all’eliminazione dalla Coppa Italia al primo turno per mano del Pisa.