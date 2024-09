Cda Rai | Frangi Marano Natale e di Majo Chi sono i nuovi componenti eletti dal Parlamento

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) Prende forma il nuovo consiglio di amministrazione della Rai. Camera e Senato hanno eletto i quattro membri: a questi – come previsto dalla legge Renzi del 2015 – si aggiungeranno i due designati dal Consiglio dei ministri su proposta del ministro dell’economia (che ha già fatto i nomi di Simona Agnes e Giampaolo Rossi) e uno dall’assemblea dei dipendenti Rai. Voto inha segnato la spaccatura delle opposizioni: con Pd (seguito da Italia viva e Azione) che non ha partecipato al voto, mentre Movimento 5 stelle e Alleanza Verdi-Sinistra hanno invece scelto di andare in Aula e votare comunque il proprio consigliere. La Camera ha così eletto Federica(in quota Fratelli d’Italia, sostenuta dalle forze di governo) e Roberto(in quota Avs).