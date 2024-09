Aumenta a settembre la fiducia di consumatori e imprese

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) A2024 sia l'indice del clima dideisia l'indicatore composito del clima didellesono stimati in aumento. Lo afferma l'Istat. In particolare per isi registra una crescita da 96,1 a 98,3. Laper lesale invece da 94,7 a 95,7. Ail clima didelleper il secondo mese consecutivo - dopo il calo tra aprile e luglio - grazie all'andamento positivo dei servizi. In particolare, si evidenzia il miglioramento dellanel settore dei trasporti e magazzinaggio, dei servizi turistici e dei servizi alle; quanto al commercio al dettaglio, si segnala un'evoluzione positiva dellasolo nella grande distribuzione, spiega l'Istat.