Visite notturne al castello tra storia lupi e streghe

(Di mercoledì 25 settembre 2024) A Castrocaro torna ‘Tenebrosa fortezza’, rassegna di treguidateal buio alla scoperta del millenario maniero sulla rupe e del Battistero di San Giovanni alle Murate, per l’occasione straordinariamente aperti solo per i partecipanti alle. Viaggi nel tempo curati da Chiara Macherozzi, guida turistica della Regione Emilia-Romagna in collaborazione con la Pro loco di Castrocaro, nelle serate di dopodomani, di venerdì 4 e 11 ottobre. L’opportunità di addentrarsi nelle "imponenti cavità scavate nella roccia", ascoltare il racconto delladella Valle del Montone o dell’Acquacheta, cantata e percorsa da Dante e dominata dal maestoso e inquietante maniero". E ancora vivere la millenaria fortezza attraversandone le epoche, nel ricco museo al suo interno.