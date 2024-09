Un destino crudele | Sandro Banchellini morto in FiPiLi il gestore dei gruppi social I Dannati

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Pisa, 25 settembre 2024 - Un. Legato da quella "maledetta" strada, la. Strada che lo aveva fatto "dannare" insieme a tantissime altre persone, a tal punto di voler riunire in un gruppo suitutti quei pendolari e non solo che ogni giorno devono affrontare quella strada, sperando di non imbattersi in code, rallentamenti, incidenti. Che molte volte si trasformano in tragedie. Proprio come quella capitata a, 48 anni, storico volontario della Croce Rossa edeiFacebook e WhatsApp dei "della",oggi in un incidente stradale inall'altezza di Lavoria. "Idella" è un gruppo storico sui, che ha radunato negli anni oltre 50mila persone, oltre 50mila "".