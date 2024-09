Udinese-Salernitana oggi in tv | canale orario e diretta streaming sedicesimi Coppa Italia 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 25 settembre 2024)sarà visibilein tv: ecco le informazioni sudel match valido per idi finale della. Al Bluenergy Stadium i bianconeri, tra le protagoniste in questo avvio di Serie A, ospitano i campani che appartengono alla B e in palio c’è il raggiungimento degli ottavi di finale, dove la rivale sarà l’Inter. I bianconeri favoriti, ovviamente, i granata però proveranno a ribaltare l’esito del pronostico. Si parte alle ore 18.30 di mercoledì 25 settembre. COME VEDEREIN TVsarà visibile in tv sul20 di Mediaset e insu Mediaset Infinity.in tv:SportFace.