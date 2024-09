Uccise il pitbull del cognato Condannato e dieci mesi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 25 settembre 2024)con due coltellate il cane del, dopo che l’animale aveva aggredito improvvisamente la moglie incinta. Il giovane, un tunisino 35enne, è statoieri mattina adi carcere per uccisione di animale e minacce. Pena sospesa. Il legale difensore ha già annunciato che presenterà appello. I fatti risalgono al maggio del 2021, a Pavullo. Secondo quanto raccontato dall’imputato quella sera il, di proprietà appunto del fratello della moglie, in dolce attesa, si era scagliato contro la ragazza all’improvviso, mentre la stessa si trovava seduta a tavola. L’animale l’aveva aggredita, mordendola sul volto ma l’imputato non era riuscito in nessun modo a spostare il cane. Per questo motivo, a suo dire, aveva afferrato il coltello e colpito l’animale, uccidendolo con due fendenti.