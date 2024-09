Travolta e uccisa contromano Automobilista condannata Lei non si era accorta di nulla

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Si chiude con una pena per omicidio stradale di un anno e due mesi con pena sospesa la vicenda giudiziaria per la conducente dell’auto che causò la morte di Denise Carol Tombro a Castiglion Fiorentino il 5 settembre 2022. La sentenza nei confronti della 58enne originaria di fuori regione ma residente a Castiglion Fiorentino che era alla guida dell’auto che travolse e uccise la donna, è arrivata nei giorni scorsi. La pena sarebbe dovuta essere di due anni e 6 mesi, ma è stata ridotta per attenuanti generiche e per il patteggiamento. A questa si è aggiunta una sanzione amministrativa con la sospensione della patente per oltre due anni. La morte di Denise Carol Tombro, 60 anni, aveva scosso la comunità castiglionese.