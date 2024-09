Sonia Bruganelli e Angelo Madonia l’amore va a gonfie vele | il bacio bollente in centro

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 25 settembre 2024)non si nascondono più e il loro amore sembra procedere a, come mostrano le foto pubblicate dal magazine Chi, che li ha paparazzati mentre si scambiavano unromantico per le vie di Roma. A breve, i due inizieranno la loro avventura a Ballando con le Stelle, concome concorrente ecome insegnante.farà coppia con Carlo Aloia, mentreballerà con Federica Pellegrini. Nonostante la riservatezza riguardo alla loro relazione, le immagini di loro insieme, al ristorante e durante la passeggiata, mostrano una forte intesa e affetto reciproco.Leggi anche: Paolo Bonolis ha una nuova fiamma: le foto ed il commento ufficiale diha spiegato in un’intervista a Chi il motivo della sua partecipazione a Ballando con le Stelle.