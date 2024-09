Pontedera e i numeri Raccontano un’altra storia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Una sconfitta immeritata, per le sensazioni avute dal campo, per la prestazione e per i. Lo 0-1 di sabato con l’Arezzo è stato un ko completamente diverso dal 2-0 subito la settimana precedente a Pesaro. Rispetto a quella gara la produzione offensiva è raddoppiata (ma sono migliorati anche altri aspetti, tra cui i duelli vinti e il possesso-palla) per cui se nella trasferta marchigiana dopo un primo tempo di sofferenza (pur non avendo rischiato nulla) la sconfitta è stata meritata perché i granata hanno creato poco per vincere, nel derby alla squadra c’è poco da rimproverare. Il supporto a questa considerazione arriva dalle statistiche (fonte Sics), dalle quali emergono un maggior numero di tiri effettuati rispetto all’Arezzo, 14 contro 8, dei quali 4 nello specchio della porta contro i 3 degli ospiti.