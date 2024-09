Orsi spiega | Inzaghi ricostruisca l’Inter dal punto di vista mentale

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 25 settembre 2024)sottolinea le difficoltà delpatite in questo avvio di campionato. A detta sua, serve la mano dell’allenatore Simone. RICOSTRUZIONE– Su Radio Radio Mattino Sport e News, Nandosi esprime in questo modo sulle difficoltà patite dalin questo inizio di campionato: «L’anzianità serve anche a questo:è da 4 anni lì. Dovrà fare dei cambiamenti. Frattesi? Ora che non c’è Barella, deve giocare per forza.deve cercare di ricostruire al livelloe un po’ come successo lo scorso anno con il Napoli. Ossia che ti senti imbattibile e la prendi un po’ così. L’allenatore deve gestire la rosa in maniera migliore, anche perché il campionato si è livellato e a livelloserve fare qualcosa di diverso.ha risorse che nessuna altra squadra possiede».