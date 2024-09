Oroscopo Ottobre | Acquario

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Life&People.it 21 gennaio – 19 febbraio Aquario, ah, che bell’aria fresca che ti soffia sulla faccia. Forse un pó troppo fredda? Eolo birichino sembra averti scelto come suo prediletto in questoall’insegna della bufera. Ma tu carnevalesco nell’animo quale sei, come rispondi? Ci ridi sopra e fai bene, l’ironia che non ti manca in questoa tratti burrascoso sarà la tua scialuppa extra-lusso. La prima decade (da l ° al 10° grado del segno) soffre forse insofferenza più dei colleghi di seconda e terza. Forse c’è bisogno di rivedere tutto il guardaroba, anche quello interiore? Per la seconda (dall’11° al 20° grado del segno) e la terza decade (dal 21° al 30° grado del segno) vi è concesso un po’ di respiro grazie a Mercurio e Giove in aspetto di trigono che promettono grande capacità intuitive.