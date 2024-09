Louis Vuitton Cup 2024 Ben Ainslie | Affrontiamo Madre Natura e gli italiani

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 25 settembre 2024) “Penso che siamo due squadre abbastanza alla pari, quindi sarà una finale davvero incredibile. La bellezza di questo sport è che ci sono così tanti fattori coinvolti, dagli elementi umani con manovre e tattiche pre-partenza passando per la tecnologia con design e ingegneria, fino al meteo: questa è la complessità di questa competizione ed è per questo che la amiamo. Le condizioni sono difficili e mutevoli qui, lo abbiamo visto tutti, quindie gli: ecco cosa ci troviamo ad affrontare”. Lo ha detto il quattro volte campione olimpico, Sir Ben, skipper e timoniere di Ineos Britannia, avversaria di Luna Rossa nelle finali diCup, al via domani.