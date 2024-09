Lotta al fentanyl Da Meloni un appello implicito a Xi

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 25 settembre 2024) È urgente che tutte le nazioni “interessate dalla minaccia delle droghe” adottino “adeguate misure contro i fornitori dei precursori chimici che servono per produrre le droghe sintetiche”. Con queste parole Giorgiaè intervenuta ieri al Vertice della coalizione globale per affrontare le minacce delle droghe sintetiche, convocato dal presidente statunitense Joe Biden a margine dei lavori dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. La presidente del Consiglio ha ricordato la dichiarazione congiunta in materia firmata dal G7, quest’anno presieduto dall’Italia, a fine aprile. In quel testo veniva citate “azioni giudiziarie e legali contro i fornitori illeciti di precursori, le organizzazioni criminali transnazionali e i loro facilitatori”.