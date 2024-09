L' intervista a Carfagna | Nel campo largo ero a disagio Ora un Centro forte

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Maraaveva aderito ad Azione di Carlo Calenda nel novembre di due anni fa, diventandone Presidente. Ha formalizzato le sue dimissioni, su cui si era vociferato a lungo. Adesso l'addio al partito insieme a Mariastella Gelmini e Giusy Versace, dopo quello di Enrico Costa. Conseguenza della scelta di Calenda di sostenere il candidato disinistra anche per la successione di Giovanni Toti in Liguria, dopo l'Emilia-Romagna e l'Umbria. Calenda ha provato a fare buon viso, augurando loro «buona strada». Ma poi li ha accusati di aver «perso l'onore»: «Abbiamo ospitato delle persone fidandoci del loro senso dell'onore e della responsabilità . Credo che non ci sia nessun senso dell'onore non nell'uscire da un partito, ma nel passare a metà legislatura dall'opposizione alla maggioranza».