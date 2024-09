La gita in vela dell’Ast di Ascoli nel mirino | Un danno di immagine

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 25 settembre 2024)Piceno, 25 settembre 2024 – “Essendo il servizio sanitario investito da tante lacune e da tante problematiche, far apparire che il personale sanitario si sta addestrando in barca in Toscana, determina und’. Ma di questo devono renderne conto i dirigenti di Area che per le responsabilità che hanno sono ben pagati”. Così l’assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini ieri ha risposto durante la seduta del consiglio della Regione Marche all’interrogazione del Partito Democratico riguardante lain barca fatta da 9 dipendenti dell’azienda Sanitaria Territoriale nell’ambito di un corso di aggiornamento svoltosi il 17 e il 18 maggio scorsi, pagato con soldi pubblici. “L’organizzazione di questi corsi di formazione avviene nella piena autonomia organizzativa delle aziende sanitarie territoriali e non sono investiti mai gli organi di direzione politica.