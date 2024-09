Il Vaticano ha i conti in rosso il Papa corre ai ripari per allontanare lo spettro del default

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Idelsono in: lo certifica, di fatto, lo stessoFrancesco in una inusuale lettera inviata a tutti i cardinali lo scorso 16 settembre, con la quale chiede un sostegno per contribuire alla riuscita di quella riforma delle finanze d’Oltretevere che pure ha impegnato tanta parte della sua attività di governo in questi anni. Non deve essere un caso, in tal senso, se ilha smesso di pubblicare i propri bilanci: trasparenza sì, ma senza mostrare fino in fondo i punti deboli. Del resto proprio la necessità di mettere mano alle traballanti casse vaticane era stata al centro del dibattito fra i cardinali prima di entrare nel conclave del 2013 che portò all’elezione del pontefice argentino.Francesco (Getty Images).