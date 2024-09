Il recupero Como ecco i tre punti | che rimonta in casa della Dea

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) BERGAMO Dopo 21 anni e mezzo (vittoria sul Torino nel maggio 2003) iltorna a vincere in serie A. E lo fa nella maniera più incredibile, espugnando per 3-2 il Gewiss Stadium di Bergamo, con una ripresa memorabile da tre gol in appena 12 minuti, ribaltando un derby provinciale che pareva a senso unico nel primo tempo. Atalanta avanti dopo 45 minuti per 1-0 e in pieno controllo fino all’intervallo, poi il blackout nerazzurro e l’esplosione biancoblu, con tre contropiede fulminei e a seguire mezz’ora di controllo, anche difensivo, per un meritato successo che lancia la squadra di Fabregas a metà classifica con 5. Dea che forse ha pagato, alla terza gara consecutiva inin nove giorni, un calo di energie, crollando dopo la rete di Strefezza del pareggio lariano. Gasperini ha attuato un mini turn over facendo rifiatare Hien, Ruggeri e il bomber Retegui.