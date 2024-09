Il caso Clostebol | la disparità di trattamento tra Jannik Sinner e Stefano Battaglino

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Negli ultimi giorni, il mondo del tennis è stato scosso da un nuovodi positività al, una sostanza vietata dalla WADA (Agenzia mondiale antidoping), che ha coinvolto due tennisti italiani:. Tuttavia, le conseguenze per i due atleti sono state estremamente diverse, sollevando polemiche e dubbi sull’equità del sistema.@Foto Crediti Ansa e Facebook – VelvetMag: una sostanza controversa Ilè una sostanza derivata dal testosterone, spesso usata in trattamenti dermatologici, ma vietata dalle normative antidoping per il suo potenziale effetto anabolizzante. Nonostante sia presente in alcune creme e farmaci, la WADA considera il suo uso non autorizzato come una violazione delle regole antidoping.