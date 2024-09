Gli arbitri sanniti nei pressi degli Istituti superiori cittadini per diffondere la loro grande passione

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Promozione nelle scuole per il nuovo corso arbitro: opportunità di crescita personale e sportiva per i giovani appassionati di calcio Continua aritmo la campagna di sponsorizzazione del nuovo corso arbitro della Sezione AIA di Benevento, rivolto a tutti i giovani appassionati di sport e calcio che desiderano avvicinarsi al mondo dell’arbitraggio. Nella giornata di domani, giovedì 26 settembre, i fischietti appartenenti agli organici regionali e nazionali saranno presenti neidelle scuole secondarie di secondo grado della città per promuovere l’iniziativa, incontrare gli studenti e illustraretutte le opportunità e i benefici che derivano da questa esperienza unica.