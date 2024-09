Giorgio Morandi il genio e la bambina

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Nel 1960 iniziai l’attività di capostazione a Grizzana sull'Appennino. Il paese distava due chilometri. Una stradina di 200 metri, collegava la stazione alla via comunale. Mia moglie portava la, tre anni, lungo la stradina, poco praticata. Le indicava i vari colori della natura. Ogni tanto dal treno proveniente da Bologna, scendeva un anziano signore. Si fermava a parlare con mia moglie, confermando l’importanza di far conoscere ai bambini i colori. Poi riprendeva il cammino verso Grizzana. Dissi a mia moglie: "Si ferma a parlare con te? E’ il pittoredi solito non parla mai con nessuno" Oriano Orsi Risponde Beppe Boni(1890-1964),inimitabile della pittura metafisica e delle nature morte, era come se vivesse in un mondo tutto suo fatto di sensazioni segrete che poi sapeva tradurre rivelandole alla gente nelle sue pitture.