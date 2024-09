Gioielli e oggetti in oro la guida per pulirli in casa senza fare danni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Anche il metallo più prezioso richiede attenzione. L’oro, infatti, può ossidarsi più facilmente quando entra in contatto con sostanze presenti in detersivi, profumi e creme comuni. Ma anche il sudore, che contiene sali e acidi naturali, può influire sui metalli della lega e provocarne lo scolorimento. È quindi fondamentale dedicare tempo alla cura didi valore per mantenerli lucidi e privi di graffi. È importante informarsi adeguatamente per evitareirreparabili. E, a tal fine, conviene seguire alcune linee. Pre-trattamento Se gliin oro sono particolarmente sporchi, prima di utilizzare i metodi descritti di seguito, sarebbe opportuno effettuare un trattamento preliminare portando a ebollizione dell’acqua e versandola in un recipiente in cui vanno immersi io altri accessori, assicurandosi che siano completamente coperti.