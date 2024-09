Colli Albani Si apre una voragine | bus Atac incastrato

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 25 settembre 2024)in Largo Pietro Tacchi Venturi: evacuato un bus, nessun ferito Un nuovo episodio di cedimento dell’asfalto ha colpito la capitale nel pomeriggio di oggi, quando unasi è improvvisamente aperta in Largo Pietro Tacchi Venturi, nel quartiere. L’incidente è avvenuto alle 16:30 circa, coinvolgendo un bus dell’in servizio di linea. La ruota anteriore sinistra del mezzo è stata inghiottita dal cedimento, bloccando completamente il veicolo. Fortunatamente, nessuno dei passeggeri è rimasto ferito, ma l’autista ha dovuto procedere all’evacuazione immediata del mezzo, mentre i vigili del fuoco sono prontamente intervenuti sul posto. L’area è stata subito delimitata per garantire la sicurezza dei residenti e dei passanti, e il traffico nella zona è stato interdetto in attesa della rimozione del bus e della messa in sicurezza della strada.