Che tesoro il Palio Opera Maestra pagò a Santini 45mila euro per utilizzare il marchio

(Di mercoledì 25 settembre 2024) e Antonellanni Stefano Esposto dell’associazionea Massimiliano. Era il 2023. Lo ha fatto perilde "Ildei bracieri" registrato 5 mesi prima da. Il quale aveva presentato la richiesta di registrazione a proprio nome l’8 settembre 2022 (quando era dipendente comunale assunto nello staff di Matteo Ricci come coordinatore degli eventi) ottenendo il nulla osta dall’Ufficio italiano brevetti e marchi il 20 febbraio 2023, con il numero di registrazione 302022000126975. E quindi ilera suo. Durante l’edizione 2023 il Comune aveva versato un contributo aper la realizzazione dell’evento di 50mila. Soldi (gli stessi o altri) che per il 90 per cento sono andati nel conto corrente di Massimiliano, che in quel momento era dipendente comunale.