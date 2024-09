C’è un pub in stile inglese che abbina i migliori Champagne di Francia a patatine e hamburger

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Entrando al Glue Pot, la sensazione è quella di trovarsi in un curioso e irresistibile mix tra un pubanni Settanta e un elegante wine bar francese. Forse qualcuno ci entra pensando di ordinare una birra. Ma la vera sorpresa arriva dal menu: una selezione di fast food che ricorda i diner californiani e un'eccellente carta die vini, che ci fa ricordare dove siamo. The Glue Pot Il Glue Pot non è l’unico pub (o wine bar) della cittadina. Ci troviamo infatti al centro di Reims, a Place Drouet d'Erlon, una zona molto trafficata dai turisti. Pur mantenendo una certa impronta british, si è evoluto in un luogo che sa essere intimo e conviviale, con un tocco di stravaganza.