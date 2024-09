Cacciari a La7 | È vergognoso che Ue sia a rimorchio degli Usa sui massacri che vediamo Ma essere alleati significa diventare afoni?

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) “Vogliamo avere un’Europa che affronti con proprie strategie e con propri programmi di pace le tragedie che viviamo, oppure l’Europa devenecessariamente adi altri su queste questioni? Qui noi italiani ed europei siamo totalmente senza voce. Ma voi governanti europei avete un progetto per evitare questi? Ma, vivaddio, è una cosa incredibile e vergognosa”. È l’ennesimo e severo appello alla pace pronunciato dal filosofo Massimoche, ospite di Dimartedì (La7), condanna la totale inconsistenza dell’Italia e della Ue nella politica internazionale, aggiungendo una bordata al governo Meloni: “Le forze politiche della vituperata Prima Repubblica, per cui non ho nessuna nostalgia, almeno avevano una posizione di politica internazionale relativamente autonoma“.