Biorivitalizzarsi in autunno è sempre una buona idea | costi e benefici

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Nella società odierna, i trattamenti di medicina estetica come la biorivitalizzazione viso, peeling e radiofrequenza sono tra i più richiesti da chi vuole mantenere un aspetto naturale contrastando l’invecchiamento cutaneo. Secondo i nuovi metodi, più gentili, della medicina rigenerativa. E l’, dopo lo stress cutaneo dell’estate, è uno dei momenti migliori per effettuarli. A cominciare dalla biorivitalizzazione viso. Vediamo cos’è, quali sono i, quali i risultati, prima e dopo e come interviene su segni di imperfezione come le occhiaie. Well ageing e prejuvenation sono termini con cui diventapiù facile familiarizzare per invecchiare con stile ed eleganza.