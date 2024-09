Bimbo smarrito a scuola allarme immediato | la Polizia lo ritrova nella palestra

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoPanico per una mamma poco dopo le 13:00. Una giovane donna, presentatasi alladell’Infanzia della Sant’ Angelo a Sasso per riprendere il proprio piccolo di tre anni, al termine dell’orario scolastico non lo ha trovato. Dopo una prima e affannosa ricerca, è stato lanciato l’alladi Stato al numero e sul posto è intervenuto una Volante delladi Stato. Dopo pochi minuti, tenuto conto che un bambino cosi piccolo non poteva certamente essere uscito al di fuori del recinto scolastico, il bambino è statoto. Enorme il sospiro di sollievo della mamma e degli operatori scolastici e di tutti i presenti L'articolo: laloproviene da Anteprima24.it.