Avellino Tesser in panchina? Le parole del tecnico sul suo futuro

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Tra i vari nomi accostati alladell’, dopo l’esonero di Michele Pazienza c’è quello di Attiliolegato contrattualmente alla Triestina, assieme a quello di Matteo Lovisa per la poltrona di Direttore Sportivo. Lo stessoperò ha dichiarato di non aver avuto alcun contatto con la società capeggiata da D’Agostino: “Ho firmato un biennale lo scorso anno, sono quindi ancora sotto contratto con la Triestina, ma comunque non ho mai sentito nessun dirigente dell’“. Sul sogno di comporre ancora il tandem con Matteo Lovisa, attuale ds della Juve Stabia,ha spiegato: “Abbiamo lavorato insieme al Pordenone e sono state due stagioni trionfali. Vi posso dire che non c’è altro“. L'articoloin? Ledelsul suoCalcioWeb.