Arrestato per possesso e spaccio di cocaina grazie all’immediato l’intervento dei Carabinieri

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Pontedera, 25 settembre 2024 – Idella Compagnia di Pontedera (PI), nell’ambito dei servizi finalizzati al controllo del territorio, hanno tratto in arresto una persona per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di. Nello specifico, nella tarda serata di ieri, l’attenzione dei militari della Stazione di Pontedera (PI) ricadeva su di un’autovettura ed il suo occupante. I militari, dopo aver fermato il veicolo, procedevano ad una perquisizione del mezzo e del conducente. All’esito della stessa, costui veniva trovato indi 4,5 gr di sostanza stupefacente del tipo “” suddivisa in 5 dosi. Iprima del controllo dell’autovettura avevano visto uscire l’uomo dall’abitazione di un soggetto a loro noto proprio per reati inerenti gli stupefacenti.