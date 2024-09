Arrestato 17enne con oltre 60 grammi di hashish e denaro sospetto

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Pescara - Giovane trovato in possesso di droga e 120 euro, considerati probabile frutto dell'attività di spaccio,in flagranza. Nel pomeriggio di ieri, la squadra volante ha tratto in arresto un giovane di 17 anni per detenzione e probabile spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è avvenuta intorno alle 17, quando i poliziotti hanno notato due ragazzi, già conosciuti dalle forze dell'ordine, che si aggiravano con atteggiamentonei pressi del terminal bus. Tale comportamento ha indotto gli agenti a fermarli per una identificazione. Uno dei giovani, particolarmente agitato, ha attirato l’attenzione degli agenti, che hanno quindi deciso di approfondire il controllo. Durante l’ispezione, il ragazzo ha mostrato segni di nervosismo, facendo insospettire ulteriormente i poliziotti.