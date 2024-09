Arezzo in testa alla classifica | vittoria su Gubbio tra prime volte e dejà vu

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di mercoledì 25 settembre 2024) È una notte particolare quella di, trae situazioni che si ripetono, come ne Il giorno della marmotta. È la prima volta che l’segna più di una rete e vince con due gol di scarto. È anche la prima volta che si trova, anche se solo per una notte, in. Si ripete, invece, l’assegnazione di un rigore per il, che per la terza gara consecutiva ha la possibilità di sbloccare il risultato dagli undici metri, ma non riesce a sfruttarlo. Lo scorso anno, ad, fu Borra a parare il rigore, mentre ail tiro terminò a lato della porta difesa da Trombini, che oggi si è reso protagonista parando il rigore di Tommasini. Anche il risultato finale si sblocca in favore dei padroni di casa, come l’anno scorso, grazie a un’intuizione di Guccione.