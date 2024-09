Ambiente benessere inclusione | il report di Serenissima Ristorazione

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di mercoledì 25 settembre 2024) (Adnkronos) – Il secondo Bilancio di Sostenibilità di, azienda leader del settore dellacollettiva, prende in analisi le azioni e gli investimenti aziendali orientati ad un percorso di crescita e sviluppo sempre più inclusivo e sostenibile. Ilesamina in profondità l’impatto ambientale e sociale della Società, nonché le azioni realizzate per L'articolo: ildiproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.