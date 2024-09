Via Orti | residenti illustri la storica bettola e l’aiuola delle meraviglie

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 24 settembre 2024) Cucchi Vado a trovare un amico scrittore, Ambrogio Borsani, del quale è da poco uscito un libro molto particolare, una narrazione aperta su un luogo del Peloponneso: “Vagabondi nel Mani“ (Neri Pozza). Prendo corso di Porta Romana e sono in via, dove abbiamo appuntamento. Ci salutiamo e facciamo due chiacchiere sul suo libro, in cui incrocia il proprio viaggio con quelli di altri scrittori che avevano esplorato il Mani, parlandone in loro opere, come, tra gli altri, Bruce Chatwin e Patrick Leigh Fermor. Gli chiedo di illustrarmi via, dove vive, chiamata così nel 1865, perché ricca diche rifornivano il Verziere. "Qui si è mantenuto lo spirito popolare, ci si conosce tutti. Degli anni Cinquanta è rimasta Ladi Piero, con il meglio della cucina lombarda.