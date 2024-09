‘Un poema per le piccole cose’ Alice Berti | L’importanza di conoscere se stessi tra le contraddizioni contemporanee

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di martedì 24 settembre 2024) È finalmente in libreria Unper lecose, il nuovo graphic novel di(BAO Publishing). Dopo Neon Brothers e Calipso,ci porta in Corea del Sud in una storia apocalittica che ha il sapore di K-pop ma che si confronta anche con temi sociali tutt’altro che irrilevanti. Salut – una idol K-pop – incontra infatti Xin-Yeong (cameriera di Seoul che non ha più nulla da perdere) su un ponte di notte. Entrambe hanno deciso di porre fine alla loro vita (del resto manca poco all’Apocalisse). Invece – dal momento del loro incontro – i percorsi delle due ragazze si intrecciano. Tra amore e musica. «La storia e la cultura Coreane, oltre ad essere una materia di studio che mi ha molto appassionata personalmente negli scorsi anni, ho pensato fossero gli elementi perfetti per scrivere e ambientare la mia storia», ci dice subito