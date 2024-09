The Tank la recensione | un horror mostruoso

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 24 settembre 2024) Protagonista di Theè una coppia con figlioletta a seguito che eredita una casa isolata, ignara della minaccia che si nasconde nell'attigua cisterna sotterranea. Su Rai4 e RaiPlay. Ben e sua moglie Jules gestiscono un piccolo negozio di animali, nel quale ogni giorno scorrazza come se fosse in un piccolo zoo anche la figlioletta Reia. La famiglia si trova alle prese con una situazione economica complicata quando riceve la visita di un legale, che informa Ben di essere l'unico erede di una casa in una zona costiera, appartenente a sua madre e della quale ignorava fino ad allora l'esistenza. Il protagonista di Theha un passato familiare a dir poco problematico, non ha mai conosciuto il padre e la sorella scomparsi ancora prima della sua nascita e