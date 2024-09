Scontro in diretta fra Antonella Elia e Adriana Volpe a BellaMà | Non siamo amiche non dire bugie Ma mi prendi in giro?

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 24 settembre 2024) Lite infra, programma condotto da Pierluigi Diaco. Unoscatenato dalla differenza di vedute fra le due showgirl sul loro rapporto di amicizia., botta e risposta fraLite infra, il programma televisivo condotto da Pierluigi Diaco e in onda su Rai 2. Diaco aveva fatto presente alcune indiscrezioni sul loro rapporto, ovvero che secondo alcuni rumors le due non sarebbero andate d’accordo.ha subito smentito, affermando: ””. Subito è arrivata la contro-risposta di: “? Adesso non esagererei”. Da qui,ha ribattuto: “Ma perché in televisione tu devi sempre tenere questa parte da attrice e da iena? Non ho capito”.