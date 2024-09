Processo keu e appalti cade l’aggravante mafiosa Una condanna e dieci rinvii a giudizio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 24 settembre 2024) Firenze, 24 settembre 2024 –l'aggravante del metodo mafioso alKeu, relativo a presunti condizionamenti suglipubblici. Il gip di Firenze Fabio Gugliotta hato in abbreviato a 5 anni e 8 mesi e 4.600 euro di multa e all'interdizione dai pubblici uffici per 5 anni l'imprenditore Graziano Cantini, titolare della Cantini Marino srl di Vicchio del Mugello (Firenze) con l'accusa di associazione per delinquere, illecita concorrenza con minacce ed estorsione. Cantini dovrà inoltre risarcire l'imprenditore ritenuto estromesso con le minacce dalla gestione dei cantieri pubblici per la realizzazione della strada provinciale 429 Empoli-Castelfiorentino: in attesa che il tribunale civile stabilisca l'entità dell'indennizzo dovrà versare una provvisionale di 15mila euro. È stata esclusa la domanda di risarcimento del sindacato Cgil.