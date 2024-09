Prelievo di cuore da donatore a cuore fermo | primo trapianto in Toscana Chi ha ricevuto l’organo sta bene

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 24 settembre 2024) Pisa, 24 settembre 2024 – Undida, ilin assoluto in, è stato effettuato ad agosto nell'Azienda universitaria ospedaliera di Pisa. Il, spiega la Regione, «è stato un successo» e la persona «che hal'organo è in buone condizioni cliniche ed è stato dimesso dall'ospedale. Tutti i riceventi sono in buone condizioni e già casa, visto che assieme alsono stati prelevati e trapiantati anche fegato e reni». L'operazione è stata possibile «grazie al lavoro dei professionisti della retedellae all'integrazione con la rete nazionale: alha partecipato l'equipe del Centro trapianti didell'ospedale di Padova, con il quale da molti anni il Centro trapiantidi Siena collabora.