Perugia a Pescara un mare di rimpianti In casa della capolista è solo pareggio

(Di martedì 24 settembre 2024)- Indell’ex Baldini finisce 1-1 con Gemello spettatore e Plizzari protagonista. Alla fine ilse ne va dacon undi. Perché nonostante una formazione in grande emergenza in attacco, si concede il lusso di sprecare più che può in una ripresa dominata inprimaclasse. Un peccato, perché il Grifo di Formisano, dopo un primo tempo di attenzione e di studio, si prende il campo nella ripresa e va a un passo dal vantaggio nell’ordine con Cisco, Polizzi e Matos. Senza contare il danno subito nel primo tempo quando l’arbitro dà una lettura errata del fallo di Brosco su Bacchin lanciato a rete. Alla fine i biancorossi tornano acon un punto ma anche con tante certezze.