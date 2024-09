Pagelle Lecce-Sassuolo 0-2 | voti e tabellino Coppa Italia 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 24 settembre 2024) Ilbatte il2-0 ai sedicesimi di. Al prossimo turno affronterà il Milan a San Siro. Tra i migliori in campo c’è Muharemovic, solido in fase difensiva e letale in zona d’attacco con il colpo di testa che vale l’1-0. Nella ripresa c’è spazio per D’Andrea, che con un guizzo dalla distanza realizza il 2-1. Tra le fila del, sono in tanti ad essere bocciati. Sufficienza per Fruchtl, incolpevole sui gol e autore di buone parate, mentre Banda nel primo tempo è tra i pochi a provarci. Ecco ile ledel match.(4-2-3-1): Früchtl 6; Guilbert 6, Jean 5.5, Pelmard 5 (17’st Gaspar 6), Dorgu 6 (36’st Hasa sv); Pierret 5.5, Rafia 5.5; Oudin 5.5, Marchwinski 5.5 (17’st Burnete 5.5), Banda 5.5 (1’st Gallo 6); Pierotti 5 (1’st Rebic 5). In panchina: Falcone, Samooja, Borbei, Baschirotto, Morente, Krstovic, Helgason, Ramadani, McJannet, Coulibaly.