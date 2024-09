Nuova Lancia Ypsilon HF | arriva nel 2025 con 280 CV

Leggi tutta la notizia su ilgiornaledigitale

(Di martedì 24 settembre 2024) Da poche settimane a listino, lafa già parlare di sé. Questo perché non solo la si può già acquistare e provare su strada, ma anche perché le notizie sull’ampliamento della gamma meritano di essere citate. La rinascita della costola sportiva del marchio, vale a dire il simbolo HF che tanti appassionati ha fatto sognare, vivrà il primo “momento di gloria” con laRally 4 HF. La vettura, sviluppata proprio per la categoria Rally 4, farà il suo esordio ufficiale in gara dal prossimo anno, forte del motore 1.2 a 3 cilindri da 212 CV. Dalle gare alla strada (ed ai clienti tradizionali). Ultima news (e non ultima per importanza) riguarda la pepatissima versione stradaleHF che debutterà nel. Dagli iniziali 240 CV con i quali era stata annunciata, la vedremo realmente con una potenza maggiore.