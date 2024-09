L' ultima di Salis cosa fa con la giornalista Porro | Ormai sono un suo fan

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 24 settembre 2024) L'ultimo esempio dell'idiosincrasia di Ilariaper la stampa che non la osanna per ogni uscita pubblica arriva nella puntata di lunedì 23 settembre di Quarta Repubblica, su Rete 4. Durante un evento pubblico la parlamentare europea viene raggiunta da un'inviata del programma di Nicolache, microfono alla mano, vuole chiederle un commento sulla stretta del governo sulle occupazioni abusive, tema che - si ipotizza - possa essere di un certo interesse per l'esponente dell'Alleanza Verdi Sinistra. Ebbene,oppone all'intervistatrice un ostinato silenzio, prolungato per tutto il percorso che la parlamentare fa all'interno dell'area in cui si tiene l'evento. Lala incalza con le sue domande ma lei niente, non dice una parola e beffardamente ripete un gesto, come se si facesse aria con un ventaglio immaginario.