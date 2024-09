Le pagelle Che bel terzino Mignanelli Rao è un talento cristallino

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) MELGRATI 6. Eccellente tra i pali e nell’ultima, definitiva uscita al 95’. Serataccia con i piedi, però, con tre regaloni al Carpi. BRUSCAGIN 6,5. Ottima gara, davvero. E’ sempre al pezzo, salva in corner su un pericolo in avvio di ripresa e anche nel primo tempo si disimpegna al meglio. ARENA 6. A pallonate spazza più volte lontano nell’assedio finale del Carpi. Ma in mezzo alla sua area, colpisce assai che sia su piazzati che su azione manovrata, la Spal non svetti mai nonostante i suoi lunghi. SOTTINI 6. Nè più né meno, stesso discorso.7,5. Che bel! Da anni non si vedeva uno così. Fa assist sul primo gol, mette cross belli a getto continuo e si propone sempre. Determinante. ZAMMARINI 6. Lavoro oscuro ma continuo, anche se si vede poco. RADREZZA 5,5.